Кингисепп, Ленинградская область, , 17:29 — REGNUM На борту рейсового международного автобуса, попавшего в Ленинградской области в лобовое ДТП с грузовиком, находилось 18 пассажиров, сообщили 10 октября ИА REGNUM в пресс-службе компании-перевозчика Lux Express.

Автобус, попавший в ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти пресс-служба Упрдор Северо-Запад

Напомним, ДТП произошло около 13:20 мск 10 октября на 106 км федеральной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией. Рейсовый автобус с пассажирами на борту, отправившийся в 11:30 мск из Санкт-Петербурга в Ригу (Латвия), столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб (водитель автобуса), 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«На борту находилось 18 человек. На место выехал представитель компании», — рассказали в пресс-службе перевозчика добавив, что три пассажира оперативно приняли решение продолжить самостоятельно путь.

«Мы с ними связались и предложили им места в автобусе из Нарвы. Ждем, когда они пройдут границу, чтобы взять их на борт. Также около 15:30 на место прибыл автобус, который следует из Санкт-Петербурга в Таллин. Он примет тех пассажиров, которые хотят продолжить поездку», — добавили в пресс-службе, уточнив, что пассажиров готовы доставить в Ригу с пересадкой в Таллине, а для тех, кто захочет вернуться в Петербург, будет организован трансфер.

Напомним, что по факту ДТП полиция начала доследственную проверку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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