Москва, , 17:34 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ об организации региональных следственных управлений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает 10 октября пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Одновременно глава СК РФ утвердил положения о новых региональных следственных управлениях.

Документ подписан для реализации полномочий ведомства в сфере уголовного судопроизводства и соблюдения соответствия этой деятельности законодательству Российской Федерации.

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