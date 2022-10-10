Москва, 10 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ об организации региональных следственных управлений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает 10 октября пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Одновременно глава СК РФ утвердил положения о новых региональных следственных управлениях.

Документ подписан для реализации полномочий ведомства в сфере уголовного судопроизводства и соблюдения соответствия этой деятельности законодательству Российской Федерации.