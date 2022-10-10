Екатеринбург, 10 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Основной темой ледового городка в Екатеринбурге станет 300-летие города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В новогоднем городке

Традиционно ледовый городок создадут на Площади 1905 года. Здесь установят ледовые композиции, посвящённые юбилею уральской столицы. О конкретных объектах пока неизвестно, эскизы не утверждены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР часть регионов отменили массовые гуляния. В частности, в Нижнем Новгороде отказались от фейерверков и новогодних концертов. При этом в мэрии Екатеринбурга журналистам заявили, что гуляния на Новый год для екатеринбуржцев организуют в обычном режиме.