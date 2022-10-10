Курган, , 17:16 — REGNUM В Курганской области приостановлено 797 исполнительных производств 311 мобилизованных местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Подать заявление на приостановку взысканий по долгам проходящие военную службу могут на Госуслугах либо через сотрудников военкомата.

«Родственники мобилизованных могут сделать это за убывших в части курганцев, обратившись в местные подразделения службы судебных приставов», — отмечают в УФССП по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

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