10 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 21:37 — REGNUM 8–9 октября в выставочном пространстве Винзавода состоялся осенний маркет WIN-WIN, где художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили гостям центра живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства. В этот раз экспонировалось более 100 художников. Первоначально заявки на участие подавали около 500 человек, из которых экспертами была отобрана одна пятая часть. Спектр техник и направлений, в которых выполнены выставленные произведения, оказался чрезвычайно широк. Живопись, скульптура, вышивка, графика, линогравюры и фотоработы — все это гости маркета увидели на стендах. Мероприятие объединяет как зарекомендовавших себя профессионалов, так и начинающих авторов.

Маркет современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде Открытых студий Винзавода Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде Открытых студий Винзавода Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win Win Василий Иванов © ИА REGNUM На стенде Arttube Editions Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ангел Александры» Weld Queen Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

Маркетов современного искусства, и тем более молодого современного искусства, если понимать под этим не цифры в паспорте, не так уж и много. Винзавод не только предоставил площадку, но и соединил различные направления в искусстве. Кроме того, сам маркет крайне демократичное мероприятие, здесь бесплатный вход для посетителей и совсем небольшие деньги для художников за право выставиться.

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Ивана Архипова Василий Иванов © ИА REGNUM На стенде Петрозаводской графической мастерской Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Михаила Рубанкова Василий Иванов © ИА REGNUM На стенде Школы Фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Марии Смольяниновой Василий Иванов © ИА REGNUM

Признаемся, что задумка организаторов себя оправдала. Экспозиция приобрела уникальный, ни на что не похожий вид. Так, часть авторов обратилась в своих работах к нестандартному переживанию тактильного опыта, как например это делают художники из Открытых студий Винзавода и Александра Weld Queen, переосмысляющая феномен тряпочной «авоськи» через создание железного аналога. Однако ее «коллеги по цеху» не сдают мягких позиций вышитых изделий. Современные художники не перестают отдавать должное уже привычным нам, ставшим давно классическими видам рукоделия. Так, уверенно держится в инструментарии современных художников курс на классическое прядильное рукоделие.

На стенде Texture Gallery Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде GavLab Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

Тема «времени» и особая категория «руины» также вошли в поле зрения представленных авторов. Хорошим примером здесь могут стать изрядно пожившие собратья знаменитых собак Джеффа Кунса. Привлекает внимание любопытная рефлексия, выраженная через ободранность и ржавчину образа, казалось бы, навеки глянцевых собак.

Работа Вильгения Мельникова Василий Иванов © ИА REGNUM

Говоря о скульптурном сегменте экспозиции, можно отметить выразительность форм и эстетичные пластические решения. Керамика, по традиции, создает уют и придает стендам более личное отношение как зрителей, так и самих авторов, комбинируя в себе тактильность и акварельность оттенков поверхности. Откровенно предметную категорию маркета дополняют украшения и объекты, созданные участниками.

Куратор Ан Кубанова на стенде NII SREDA Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде NII SREDA Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Алены Каляновой Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде LF Ceramics Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

Живопись, линогравюры, офорты, графика — вещи давно всем привычные, читатель вправе спросить: «а что здесь современного?» Верно, изобразительные средства не новы, только каждая последующая эпоха позволяет по-новому взглянуть на вечные темы. Как нам представляется, современное искусство как раз и занято тем, что переосмысляет мучающие людей извечные вопросы.

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде арт-группировки BOLOTO Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде галереи К320 Василий Иванов © ИА REGNUM

На маркете современного искусства Win-Win Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде GavLab Василий Иванов © ИА REGNUM

В заключение отметим, что практически все интересующиеся плоскостным изображением посетители смогли найти работы по своему вкусу: от необычных концептуальных текстовых манипуляций до пейзажа или портрета.

Работы Даши Закрытной Василий Иванов © ИА REGNUM