Вологда, , 17:46 — REGNUM В Волгоградской области, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», открылся 13-километровый участок федеральной трассы А-260 в обход микрорайона Горьковского. А это значит, что теперь на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский стало меньше на еще одну знаменитую на всю Россию пробку. Пропускная способность дороги теперь возрастет 14 до 38 тыс. автомобилей в сутки, что учитывает, в том числе, перспективный трафик. А формирование транзитного направления в обход Горьковского улучшит экологию в микрорайоне и позволит увеличить разрешенную скорость движения на самой трассе с 60 до 90 км/ч.

В планах — приступить к расширению следующего участка федеральной трассы А-260 с 24-го по 41-й км, который также пройдет в обход населенного пункта Новый Рогачик, где проживает почти 7 тысяч человек Росавтодор

Помимо этого, для связи обходной части дороги с основным направлением трассы А-260 дорожники построили две новых транспортных развязки. На участке также возвели шесть искусственных сооружений: эстакаду и пять путепроводов. Один из них — на 20-м километре — разведет потоки железнодорожного и автомобильного транспорта в разные уровни, навсегда ликвидирует простои на переезде и сэкономит для автомобилистов около часа времени в пути.

Для безопасности и комфорта пользователей автомобильной дороги на участке установили разделительное барьерное ограждение, которое снимает риски самых опасных ДТП — лобовых столкновений. Также призвана снизить аварийность сплошная линия электроосвещения. Для пассажиров общественного транспорта на съездах к Горьковскому и селу Студено-Яблоневка устроены новые остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением и пандусами, обеспечивающими доступность этих объектов для маломобильных граждан. Кроме того, на повороте к микрорайону организовали пешеходный переход со светофором.

С историческим событием жителей региона поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Скажу, что мечты сбываются. Благодаря поддержке Президента, труду наших дорожников, строителей на территории Волгоградской области происходит по-настоящему историческое событие. Данную дорогу ждали десятилетиями многие и многие поколения жителей. Сегодняшнее событие имеет значение как для жителей города-героя, так и для жителей всей нашей страны — на карте России появился новый современный комфортный дорожный участок. Многочасовые и многокилометровые пробки на этом отрезке уходят в историю.

И мы рады, что это произошло в период подготовки и проведения мероприятий к 80-летию Сталинградской Победы. Всем огромное спасибо. Все работы проходят в плановом порядке. Уверены, что задачи, которые перед нами стоят, будут выполнены в полном объёме», — прокомментировал глава субъекта.

Всего в Волгоградской области в 2022 году отремонтировали около 100 км федеральных трасс. Более 20 км из них сдали в эксплуатацию досрочно. Речь идет об участках автодорог Р-22 «Каспий» с 949 по 961 км и А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с 13 по 19 км, проходящем в границах микрорайона Горьковского г. Волгограда.

«Двухмесячное опережение графика позволило сократить время неудобств для пользователей федеральных трасс, по участкам которых проезжает более 20 тыс. автомобилей в сутки. При этом все работы велись при соблюдении всех стандартов качества», — отметил директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»: в 84 российских регионах и 105 крупнейших городских агломерациях проводятся работы по обустройству транспортной инфраструктуры.

В 2021 году подрядные организации установили более 282 тыс. новых дорожных знаков, около 734 тыс. метров барьерного и 247 тыс. метров пешеходного ограждения, более 2 тыс. светофоров и свыше 516 тыс. метров стационарного освещения.