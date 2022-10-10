Архангельск, 10 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Представители ОНФ попросили мэрию Архангельска отказаться от закупки новогодних украшений и направить сэкономленные средства на помощь бойцам СВО.

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«Мы просим власти Архангельска отказаться от электронного аукциона на поставку новогоднего оборудования на сумму 1,9 млн. рублей — это 100 разноцветных шаров, а также гирлянды для нескольких елей. Сэкономленные средства предлагаем направить на закупку дополнительного снаряжения и оснащения добровольцам и мобилизованным, которые выполняют боевые задачи».

Общественники напомнили, что администрация города закупала год назад новогодние украшения. В частности, для Октябрьского округа было приобретено 135 гирлянд по цене 4416 рублей за единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга в целях экономии решили отказаться от новогоднего фейерверка и концертов, но на украшение центра города потратят больше 57 млн рублей.