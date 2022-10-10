Киев, , 17:33 — REGNUM Глава британского МИД Джеймс Клеверли заверил Киев в укреплении поддержки со стороны Лондона, заявил 10 октября министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

«Джеймс Клеверли заверил меня, что Великобритания укрепит свою непоколебимую поддержку. Я подчеркнул, что нам нужны системы противовоздушной обороны», — написал Кулеба.

Напомним, утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли массированный удар крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической инфраструктуры и военной промышленности на территории бывшей УССР.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот удар является ответом на террористическую деятельность спецслужб киевского режима.

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