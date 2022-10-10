Брянск, 10 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Кровати и спальные комплекты для мобилизованных направили в Белгород по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза.

t. me/novasiberia Пункт сбора мобилизованных резервистов в Новосибирской области

В учебный центр, где находятся и брянские резервисты, поступят 150 кроватей, матрасы, а также 300 спальных мешков, отшитых на швейной фабрике в Дубровском районе, сообщает 10 октября «Брянская губерния».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дубровской швейной фабрике перепрофилировали производство под нужды военных, там изготовили девять тысяч современных спальных мешков.