Петрозаводск, 10 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Еще два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом на борту отправили из Карелии мобилизованным жителям республики, сообщил 10 октября глава региона Артур Парфенчиков.

t. me/AParfenchikov Груз для мобилизованных

По его словам, один из автомобилей пошел в воинскую часть в Каменке (Ленинградская область), где проходят тренировки мобилизованные жители Карелии.

«Ребятам отправили ноутбуки, радиостанции, тепловизоры, спальные мешки, туристические коврики, теплые шапки, резиновые сапоги, рабочие костюмы, инструменты для обслуживания автомобилей», — сообщил Парфенчиков.

Вторая фура — с продуктами питания, которые предоставили предприниматели республики, — отправилась в мотострелковый батальон под Сертолово (Ленинградская область).

«Работу эту ведем в постоянном режиме, на прошлой неделе также отправили машины в Ленобласть и нашим добровольцам в зону специальной военной операции», — заметил глава республики, добавив, что сейчас власти Калерии формируют по списку груз в Псков, куда в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную дивизию также мобилизованы жителей Карелии.

«Отправку планируем на следующей неделе», — добавил Артур Парфенчиков.