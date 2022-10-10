Киев, 10 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов, нанесённых ВС России, на территории, подконтрольной киевскому режиму, повреждено 29 критически важных объектов инфраструктуры, сообщает 10 октября Telegram-канал нацполиции.

Mil.ru Пилот ВКС РФ

По их данным, всего повреждено около 70 объектов.

«Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры», — сообщает нацполиция киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории бывшей УССР.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это стало ответом на террористические акты, регулярно совершаемые спецслужбами киевского режима.