Вашингтон, 10 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В этом году в США ожидаются самые низкие с 2015 года показатели праздничных онлайн-продаж, так как американцы страдают из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок, сообщает 10 октября Reuters со ссылкой на анализ Adobe Analytics.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Согласно прогнозам Adobe Analytics, в ноябре и декабре этого года онлайн-продажи вырастут в США всего на 2,5% до $209,7 млрд по сравнению с 8,6% год назад. Это связано отчасти с тем, что все больше людей начинают покупать вещи в магазинах вместо интернета и устраивают праздничный шоппинг заранее.

Служба доставок FedEx Corp также ожидает снижения объема перевозок на фоне того, как клиенты отправляют меньшее количество праздничных посылок. В прошлом месяце Mastercard SpendingPulse спрогнозировал спад количества праздничных покупок.

Напомним, американцы были вынуждены урезать свои расходы, поскольку годовая инфляция в августе составила 8,3%. При этом ожидается, что агрессивное повышение процентных ставок федеральной резервной системой США еще больше снизит покупательскую способность.