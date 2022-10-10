Киев, 10 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Киев не приемлет каких-либо планов Венгрии присоединить к себе часть территории б. УССР — Закарпатье, заявил 10 октября Михаил Подоляк — советник главы офиса Владимира Зеленского в интервью Telex.

Nadine_Zarya Закарпатье

На вопрос венгерского журналиста о реакции Киева на возможность обсуждения Венгрией этой темы представитель бандеровского режима ответил, что этот вопрос не достоин обсуждения, и предположил, что такое обсуждение не может осуществиться.

Он пригрозил Венгрии негативными последствиями в случае «отказа от международного права», отметив, что выгоды от присоединения новых территорий не компенсируют этих последствий.