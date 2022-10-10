Кингисепп, Ленинградская область, , 17:07 — REGNUM Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту столкновения международного рейсового автобуса из Риги (Латвия) с грузовиком на трассе «Нарва» в Ленинградской области, сообщили 10 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти t. me/lenobl_prok

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 13:20 мск 10 октября на 106 км федеральной дороги А-180 «Нарва». Рейсовый автобус с пассажирами на борту, следовавший из Риги в Санкт-Петербург, лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«На месте ДТП в целях координации деятельности правоохранительных органов находится Кингисеппский городской прокурор Андрей Стрельников. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, совершенного ДТП. Ход и результаты проверки проводимой следственными органами поставлены на контроль городской прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

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