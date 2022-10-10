Жители Кузбасса собирают тёплые вещи для участников спецоперации
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 10 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Жители Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области поддержали акцию Союза женщин региона «Тепло женских рук». Об этом сообщил в администрации города.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО. Частичная мобилизация
«Проявленная инициатива нашла отклик и в сердцах жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», — уточнили в мэрии города.
Горожане собрали для участников спецоперации тёплые носки, перчатки, шапки. Также они написали им письма со словами поддержки.