Стерлитамак, Башкирия, , 16:52 — REGNUM Мобилизованные сотрудники АО «Башкирская содовая компания» (БСК) могут рассчитывать на помощь, заявил директор предприятия Эдуард Давыдов. Как сообщает mkset.ru, помощь коснется не только самих мобилизованных, но и их семей.

Эдуард Давыдов Фото пресс-служба БСК

Каждый мобилизованный сотрудник сразу получит единовременную помощь в 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на покупку рекомендуемых товаров первой необходимости и экипировки. Затем семьям мобилизованных каждый месяц от предприятия будет приходить по 30 тысяч рублей. Кроме того, всем мобилизованным сотрудникам, получившим повестку из военкомата, будет предоставлен оплачиваемый отпуск максимум на три дня, чтобы они успели подготовиться к отъезду. В однодневный отпуск уйдут сотрудники — близкие родственники мобилизованных, чтобы попрощаться с ними.

По данным Давыдова, за мобилизованными сотрудниками сохранятся их рабочие места, а за их семьями — полный соцпакет, который предусматривает коллективный договор. На горячей линии юристы предприятия проконсультируют по всему спектру вопросов, волнующих мобилизованных и их близких. Профсоюзный комитет и молодежный совет предприятия уже получили поручение от гендиректора, касающееся организации работы, связанной с поддержкой семей заводчан, призванных в ходе частичной мобилизации.