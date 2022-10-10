* Instagram — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 октября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Социальные сети Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) и Twitter временно заблокировали аккаунт американского рэпера Канье Уэста, а также удалили его якобы антисемитские посты, сообщает 10 октября Reuters.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) удалил пост с фотографиями с недели моды в Париже, где репер появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter — «Жизни белых важны». Этот лозунг появился в ответ на расовые беспорядки в США, которые проходили под лозунгом «Жизни черных важны».

После того как репер был заблокирован в первой соцсети, он впервые за два года опубликовал сообщение в Twitter, после чего его выгнали и от туда.

«Вы, ребята, играете со мной и пытаетесь повесить клеймо на любого, кто выступает против ваших планов», — заявил рэпер и добавил, что не является антисемитом.

Позже этот пост был удален в связи с якобы нарушением политики Twitter.

Напомним, еще до блокировки на пост певца обратил внимание американский предприниматель Илон Мск, оставив комментарий: «С возвращением в Twitter, мой друг!»