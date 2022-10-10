Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Председателя комитета по государственным закупкам администрации Санкт-Петербурга Александра Жемякина освободили от должности в Смольном и перевели работать в администрацию Московского района города, сообщили 10 октября в пресс-службе Смольного.

Заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александр Жемякин gov. spb.ru

С 11 октября 2022 года Жемякин, возглавлявший комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга с конца мая 2019 года, назначен на должность заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

«Временное исполнение обязанностей председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга с 11 октября 2022 года возложено на заместителя председателя комитета Дениса Толстых», — говорится в сообщении.

Комитет по государственному заказу Санкт‑Петербурга является исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Санкт‑Петербурга.

Московский район считается одним из самых престижных районов Северной столицы, как по цене недвижимости, так и по благоустройству.