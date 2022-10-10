Курган, 10 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Два курганских туристических маршрута вышли в финал IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Набережная реки Тобол в Кургане

Первый претендент на престижную премию — автобусная экскурсия «Ночной Курган. Ожившие легенды», который собрал воедино мифы, легенды и интересные истории, связанные с владельцами старинных усадеб города.

Второй финалист — проект промышленного туризма совместно с ООО «Зауральские напитки», который знакомит гостей Кургана с историей старейшего городского предприятия, с производственным процессом и технологиями приготовления напитков.

Отмечается, что в конкурсе участвуют 343 проекта из 66 регионов России. Финал состоится с 31 октября по 2 ноября в Уфе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области скоро откроется историко-этнографический комплекс «Казачья усадьба», который также станет точкой притяжения туристов.