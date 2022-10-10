Чебоксары, , 16:50 — REGNUM В Чебоксарах более 94 тысяч детей обучается в кружках по интересам, спортивных секциях и клубах, сообщили ИА REGNUM в администрации города. Услугами дополнительного образования пользуются 85% от общего числа детей, и их число постепенно растет, сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова, выступая на общегородском еженедельном совещании под руководством главы администрации Дениса Спирина.

Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева Vk.com/public104916475

Планируется, что в течение двух лет будет создано еще 412 мест для занятий детей в кружках во Дворце детского и юношеского творчества, «Кванториуме», школах № 18 и 38. Обучение будет бесплатным в рамках городского проекта «Успех каждого ребенка», который реализуется согласно национальному проекту «Образование». Платные занятия посещают более 44 тыс. детей, при этом администрация Чебоксар установила предельную стоимость на дополнительные образовательные услуги, которая варьируется от 60-ти до 350 рублей за одно групповое занятие, отметила Ольга Чепрасова.

Наиболее востребованы программы спортивного и технического направлений. В новом учебном году кружки по робототехнике, лего-конструированию и фитнесу открыты в 42 образовательных учреждениях. В 37 дворцах культуры и библиотеках Чебоксар работает 101 кружок, половина из них бесплатные. Наиболее популярные и самые массовые — хореографические и вокальные. Средняя стоимость услуг в месяц — 900 рублей. Искусствами по 47 учебных программам занимается более 7509 детей в 13 учреждениях дополнительного образования.

В музыкальных школах дети чаще всего выбирают фортепиано (22%), хоровое пение (18%), хореографию (18%), эстрадный вокал (14%). В библиотеках города работают секции по иностранным языкам, ментальной арифметике, изобразительному искусству, шахматам и техническому творчеству, подготовке к школе, а также в помощь изучению отдельных предметов и подготовке итоговых экзаменов. Например, в «Кулибин-клуб» востребованы «Робототехника» и «Программирование». В Чебоксарах работают 18 спортивных школ, в том числе 9 муниципальных и 9 республиканских. В секциях по 40 видам спорта бесплатно занимаются спортом 4021 человек.

В рамках муниципального задания на бесплатной основе сформировано 244 групп. Наиболее популярны среди детей секции по баскетболу, футболу, боксу, хоккею и дзюдо. Записаться в кружки, секции и получить именной сертификат можно через Навигатор дополнительного образования Чувашии. После регистрации на портале можно подать предварительную заявку в одно или несколько выбранных объединений. Для детей 5-18 лет имеется возможность записаться в платные и бесплатные кружки и секции через этот портал. В каталоге единого сервиса записи есть информация о более 4 тыс. кружках и секциях.

Как подчеркнул глава администрации Денис Спирин: «Приоритет для нас — качественное и доступное образование. Каждый ребенок вне зависимости от возможностей здоровья или материального положения должен иметь возможность посещать интересные ему кружки или секции. Для этого мы должны иметь четкое муниципальное задание на данные услуги и доводить до родителей информацию о возможностях бесплатного получения услуг».