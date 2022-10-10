Брюссель, , 16:51 — REGNUM Страны-члены военного блока НАТО призывают оружейные компании нарастить темпы и объёмы производства для пополнения своих арсеналов и помощи Киеву, сообщает 10 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У некоторых европейских стран, направлявших вооружение и боеприпасы Киеву, истощаются запасы, для восполнения которых могут потребоваться годы», — указано в сообщении агентства.

Из-за этого, отмечает агентство, страны-члены НАТО не могут быстро предоставить Киеву вооружение, которое он запрашивает.

Наращивание военного производства нужно странам НАТО как для восполнения запасов, так и для помощи киевскому режиму.

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