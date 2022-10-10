Белгород, 10 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. На удалённый режим работы переводятся на две недели вузы, колледжи и школы Белгородской области, сообщил 10 октября глава региона Вячечлав Гладков в своём телеграм-канале.

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«Принял решение о том, что школы, вузы, колледжи с завтрашнего дня в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Волоконовском, Валуйском, в Ровеньском, Вейделевском и Яковлевском районах и округах, а также в городе Белгороде будут работать в дистанционном формате, детские сады — в режиме дежурных групп». Вячечлав Гладков школы, вузы, колледжи с завтрашнего дня вКраснояружском, Борисовском,Грайворонском, Шебекинском, Белгородском,Волоконовском, Валуйском, в Ровеньском, Вейделевском и Яковлевском районах и округах, а также в городе Белгороде будут работать в дистанционном формате, детские сады — в режиме дежурных групп».

Он добавил, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому принято такое решение, чтобы создать для детей безопасные условия.