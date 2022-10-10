Белгород, , 16:41 — REGNUM Все школы, колледжи и вузы 10 муниципалитетов Белгородской области и города Белгорода переводятся на дистанционный формат обучения. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

На две недели онлайн-занятия вводятся в учебных заведениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — э =то главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, три приграничных населённых пункта Белгородский области пострадали от обстрелов ВСУ 10 октября.

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