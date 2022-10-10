Белгород, 10 октября 2022, 16:41 — REGNUM Все школы, колледжи и вузы 10 муниципалитетов Белгородской области и города Белгорода переводятся на дистанционный формат обучения. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На две недели онлайн-занятия вводятся в учебных заведениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
Как сообщало ИА REGNUM, три приграничных населённых пункта Белгородский области пострадали от обстрелов ВСУ 10 октября.
Читайте развитие сюжета: НАТО призывает оружейные компании наращивать производство — СМИ