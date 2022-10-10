Гатчина, Ленинградская область, , 17:00 — REGNUM Житель Ленинградской области, провожая мобилизованных друзей детства, бросил бутылки с зажигательной смесью в здание администрации и устроил пожар, сообщил 10 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. Злоумышленник задержан, идет следствие.

Поджог

Инцидент произошел еще в ночь на 25 сентября в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти. В одноэтажном здании местного сельсовета загорелся один из кабинетов площадью 12 квадратных метров. Помещение выгорело полностью. В результате возгорания причинен ущерб на сумму 1 млн рублей.

«Осмотр места происшествия выявил, что в сгоревшем кабинете было разбито оконное стекло, а на полу валялись две бутылки со следами горючей смеси. На основании этого следствие УМВД России по Гатчинскому району возбудило уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — рассказал источник.

Вскоре правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, им оказался 33-летний Михаил, работающий в садово-парковом хозяйстве одного из районов Петербурга. По словам мужчины, 25 октября он приехал в гости к своей матери и узнал, что нескольких друзей детства мобилизовали.

«Сам Михаил тоже получал неоднократные звонки о необходимости явиться в военкомат, но упорно их игнорировал. Впрочем, пацифистский настрой не помешал ему принять участие в проводах своих товарищей», — отметил источник.

Собравшись впятером в бане одного из мобилизованных, друзья выпили изрядное количество алкоголя. Михаилу стало жалко своих приятелей. Мужчина решил поджечь здание деревенской администрации, так как именно оттуда поступали злополучные приглашения в военкомат.

«Покинув застолье, он раздобыл канистру с горючей жидкостью, веревку в качестве фитиля и три пустые пивные бутылки. По пути к намеченной цели одна из бутылок была потеряна в силу нетрезвого состояния поджигателя. Совершив задуманное, злоумышленник вернулся обратно и спокойно продолжил посиделки. На следующее утро в целях конспирации он сжег в лесу одежду, в которой совершил преступление», — пояснил собеседник агентства.

После того, как полицейские установили личность поджигателя и нашли Михаила, тот дал явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия в рамках возбужденного уголовного дела.