Краснодар, 11 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ширится круг участников нацпроекта «Производительность труда». Они с успехом импортозамещают ниши, освободившиеся в новых экономических условиях и получают новые знания. По данным Регионального центра компетенций (РЦК), участие в в данном нацпроекте задействованы уже 205 кубанских предприятий, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2024 году в проект планируется вовлечь не менее 248 региональных организаций.

Рис. 7. Темпы роста мультифакторной производительности труда в США

Недавно участником нацпроекта стала старейший производитель парфюмерно-косметической продукции в стране — компания «Аванта». После проведения ряда обучающих семинаров по основам бережливых технологий, анализа производственных показателей и выбора технологического процесса для оптимизации она рассчитывает получить результаты уже через полгода, сообщает сайт РЦК.

«Российские производители косметики справляются с вызовами времени. Доминирующие западные бренды ушли, тем самым повысив спрос на отечественную продукцию. Сегодня у наших предприятий есть достаточная ассортиментная база для масштабирования, необходимо лишь усилить производственные мощности», — подчеркнул министр экономики Краснодарского краяАлексей Юртаев.

Компания «Аванта» работает на рынке почти 80 лет, оснащена современным оборудованием и собственной научно-исследовательской лабораторией. Предприятие входит в Российскую Парфюмерно-Косметическую Ассоциацию.

Анапский хлебокомбинат, который является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий на Черноморском побережье и бюджетообразующим предприятием для Анапы, за счет бережливых технологий увеличил выработку почти на 50%. Ежедневно с конвейера сходит более 35 тонн хлеба различных сортов, до 5 тонн булочных изделий.

В течение полугода сотрудники комбината совместно с экспертами Регионального центра компетенций стандартизировали процессы переналадки оборудования. Они внедрили систему планово-предупредительного ремонта, построили площадку для остывания выпечки, разработали маршрут для транспортировки готовой продукции и стенды с визуализацией ее правильной упаковки. В результате добились сокращения времени на 30%, запасов более чем на 40%, а выработку увеличили почти на 50%.

В начале нового учебного года эксперты Регионального центра компетенций провели первое выездное модульное обучение бережливым технологиям в Новокубанске. Тренинг проходил два дня, участие в нём приняли 30 человек из разных образовательных учреждений района. В том числе представителидетского сада №12 «Сказка» иГимназии №2 имени И. Колесникова, которые в 2022 году прошли партнёрские проверки качества образования и получили статус «образца местного уровня».

Обучение прошло в рамках краевой подпрограммы «Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края», которая реализуется в регионе благодаря национальному проекту «Производительность труда».

В рамках обучения участников познакомили с большим спектром бережливых технологий, которые уже давно нашли отклик в образовательной среде. Среди тем были: что такое бережливое управление; реализация проектов; проектный цикл; паспорт проекта; декомпозиция целей и инфоцентр; методика формирования Х-матриц; картирование как метод визуализации потока создания ценности; методика решения проблем. 8 шагов к цели; внедрение системы «5С».

»Бережливые технологии позволяют оптимизировать ежедневную деятельность с минимальными затратами. Успехов можно добиться за короткий срок, причём оптимизируется работа как педагогов, так и учеников. Комплексный подход помогает сократить временные и финансовые потери, а сбережённые ресурсы потратить на более нужные процессы. Это помогает сохранить человеческие ресурсы, повысить трудоспособность коллектива и обучающихся, что в целом приведёт к повышению качества образования и развитию самой организации», — рассказала руководитель проекта «Образование» РЦК Краснодарского краяЛюдмила Горнушкина.

За время реализации программы обучение бережливым технологиям уже прошли почти 150 сотрудников региональных учреждений.

Напомним, 14 октября 2022 года в Сочи состоится IV федеральный форум«Производительность 360». Более 70 экспертов расскажут, как совершенствовать управление, логистику и улучшить продажи продукции. Центральной площадкой форума станет Radisson Blue Congress Center. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке администрации Краснодарского края.

«Импортозамещение и насыщение рынка невозможно без современной производственной культуры. Ее создание — задача национального проекта «Производительность труда». Правительство предоставило регионам возможность включать в нацпроект компании без ограничения по отраслям. Это позволит форсировать импортозамещение, совершенствовать целые производственные цепочки. Форум — возможность ознакомиться с меню нацпроекта и увидеть реальные примеры работы экспертов», — отметилзаместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Участники национального проекта «Производительность труда», утвержденного майским указом Президента РФВладимира Путина в 2018 году, поделятся опытом повышения эффективности бизнеса, устранения потерь на производстве и поиска скрытых резервов. На площадке форума представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях неопределенности, основанные на методиках бережливого производства.

«Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Ежедневно более 800 экспертов по повышению эффективности бизнес-процессов помогают российским компаниям наращивать выпуск продукции, повышать ее качество и занимать освобождающиеся товарные ниши. Наша экспертиза востребована у 4 000 компаний с суммарной выручкой более 10,5 трлн рублей», — говоритгенеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Традиционно в рамках Форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий национального проекта «Производительность труда».

Как сообщалоИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» дает возможность повысить эффективность предприятия без финансовой нагрузки и масштабных преобразований. За его реализацию отвечают Федеральный и Региональный центры компетенций. Лидерами по внедрению принципов бережливости в Краснодарском крае стали обрабатывающие производства — 45%, второе место разделили сельское хозяйство и транспорт — по 18%, предприятия торговли на третьем — 12%.

За три года реализации нацпроекта на Кубани экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 млрд рублей, подсчитали в краевом министерстве экономики. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля.