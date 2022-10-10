Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Американские банки в этом избирательном цикле урезали общее количество пожертвований, выделяемых политикам, но при этом значительно увеличили долю демократов, сообщает 10 октября Reuters со ссылкой на анализ данных центра ответственной политики (CRP).

Демократы и республиканцы DonkeyHotey

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США осталось меньше месяца. На этом фоне политические комитеты (PACs) коммерческих банков предоставили кандидатам от политических партий порядка $7,4 млн, что на 43% меньше, чем было потрачено в избирательном цикле 2020 года, и на 39% меньше, чем составили средние расходы на выборы за предыдущее десятилетие.

Напомним, что после финансового кризиса 2007-09 годов, когда демократы провели ряд репрессий в отношении банков, кредиторы начали отдавать предпочтение в Конгрессе республиканцам, дружественно настроенным к бизнесу.

Демократы до сих пор получают меньше денег, однако в этом цикле их доля увеличилась до 40%, что является самым высоким показателем с 2010 года. В этом году 10 из 20 крупнейших получателей пожертвований являются демократами, в то время как в 2020 году их было шесть, в 2018 году — три, а в преддверии выборов 2016 года всего один.

Отметим, что анализ сновывался на данных, опубликованных федеральной избирательной комиссией по состоянию на 22 сентября.