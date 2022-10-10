Вашингтон, 10 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Американские банки в этом избирательном цикле урезали общее количество пожертвований, выделяемых политикам, но при этом значительно увеличили долю демократов, сообщает 10 октября Reuters со ссылкой на анализ данных центра ответственной политики (CRP).

DonkeyHotey Демократы и республиканцы

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США осталось меньше месяца. На этом фоне политические комитеты (PACs) коммерческих банков предоставили кандидатам от политических партий порядка $7,4 млн, что на 43% меньше, чем было потрачено в избирательном цикле 2020 года, и на 39% меньше, чем составили средние расходы на выборы за предыдущее десятилетие.

Напомним, что после финансового кризиса 2007-09 годов, когда демократы провели ряд репрессий в отношении банков, кредиторы начали отдавать предпочтение в Конгрессе республиканцам, дружественно настроенным к бизнесу.

Демократы до сих пор получают меньше денег, однако в этом цикле их доля увеличилась до 40%, что является самым высоким показателем с 2010 года. В этом году 10 из 20 крупнейших получателей пожертвований являются демократами, в то время как в 2020 году их было шесть, в 2018 году — три, а в преддверии выборов 2016 года всего один.

Отметим, что анализ сновывался на данных, опубликованных федеральной избирательной комиссией по состоянию на 22 сентября.