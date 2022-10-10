Вологда, 10 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Вологодская область на 97% завершила план по частичной мобилизации граждан в Вооруженные силы. Призыв рядового и сержантского состава в регионе завершен. Завершается призыв офицеров запаса. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников сообщил в своем Telegram-канале.

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«Поддерживаем призванных вологжан и их семьи. Принято решение о единовременной и ежемесячных выплатах, они начисляются с сегодняшнего дня. Утверждено социальное сопровождение семей, закуплено самое необходимое снаряжение — спальные мешки и туристические коврики, первые партии уже доставлены нашим бойцам. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи», — написал губернатор.

Напомним, в рамках частичной мобилизации на Вологодчине запланировано призвать более двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор назначил главного по мобилизации.