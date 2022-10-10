Бурмакино, , 16:29 — REGNUM Пожар на складах в посёлке Бурмакино Ярославской области потушен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На пожаре https://68.mchs.gov.ru

Напомним, пожар начался 10 октября. Предположительно в цехе сдетонировала торпеда.

В результате возгорания один человек погиб и двое пострадали. Огонь был локализован в 12:52. Ликвидировать открытое горение, начать проливку и разборку завалов пожарные смогли к 15:24. К 15:35 пожар был потушен полностью.

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