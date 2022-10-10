Москва, , 16:25 — REGNUM Отрицательная динамика в несырьевом неэнергетическом экспорте России на фоне санкций не критичная. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе круглого стола в Совфеде.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что падение несырьевого неэнергетического экспорта стабильно составляет порядка 15% к прошлому году в сопоставимых ценах 2020 года, мы оцениваем, с учетом текущей ситуации практически блокировки и логистической, и финансовой, и торговой, и отказ отдельных стран от работы вы знаете, это совсем не критичная динамика отрицательная. Более того, она говорит о том, что наш бизнес уже переориентировался, уже нашел выходы по дальнейшим поставкам в другие страны», — сказал Чекушов.

Напомним, ранее сенатор Константин Долгов заявил, что попытки Запада вытеснить Россию из мировой экономики не принесут им плодов.

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