Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Первый этап частичной мобилизации в Петербурге должен завершиться 10 октября, однако всё зависит от количества вернувшихся домой граждан, которые были мобилизованы по ошибке, сообщила 10 октября в эфире радио «Комсомольская правда» уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Выступление уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга

«Если они уедут домой, то надо будет дополнить состав другими людьми. Конечно, многие регионы уже отрапортовали, что они выполнили свои планы по мобилизации. К сожалению, по Петербургу у меня нет конкретных цифр, сколько мы должны были обеспечить и сколько по факту сейчас призвали», — сказала Агапитова.

Напомним, в конце сентября заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов сообщил, что на тот момент было выдано 8 тыс. повесток, а призвано из запаса 30% от запланированного количества. В начале октября в Смольном сообщили, что в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ 21 сентября, в Петербурге вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных горожан.

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