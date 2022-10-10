Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Первый этап частичной мобилизации в Петербурге должен завершиться 10 октября, однако всё зависит от количества вернувшихся домой граждан, которые были мобилизованы по ошибке, сообщила 10 октября в эфире радио «Комсомольская правда» уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга Выступление уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой

«Если они уедут домой, то надо будет дополнить состав другими людьми. Конечно, многие регионы уже отрапортовали, что они выполнили свои планы по мобилизации. К сожалению, по Петербургу у меня нет конкретных цифр, сколько мы должны были обеспечить и сколько по факту сейчас призвали», — сказала Агапитова.

Напомним, в конце сентября заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов сообщил, что на тот момент было выдано 8 тыс. повесток, а призвано из запаса 30% от запланированного количества. В начале октября в Смольном сообщили, что в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ 21 сентября, в Петербурге вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных горожан.