Брюссель, , 16:25 — REGNUM В Брюсселе готовится внеочередной саммит НАТО на уровне глав минобороны, пишет 10 октября The Washington Post.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Переговоры запланированы на один из ближайших дней. Отмечается, что в эти же дни запланирована встреча в так называемом формате «Рамштайн» (в поддержку Западом Киева).

Ранее встреча по вопросу б. УССР проводилась странами НАТО в апреле. Она прошла на авиабазе Рамштайн в Германии. В этом формате участвовали, помимо стран НАТО, ещё некоторые страны Африки и Азии.

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