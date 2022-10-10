Брюссель, 10 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Брюсселе готовится внеочередной саммит НАТО на уровне глав минобороны, пишет 10 октября The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

Переговоры запланированы на один из ближайших дней. Отмечается, что в эти же дни запланирована встреча в так называемом формате «Рамштайн» (в поддержку Западом Киева).

Ранее встреча по вопросу б. УССР проводилась странами НАТО в апреле. Она прошла на авиабазе Рамштайн в Германии. В этом формате участвовали, помимо стран НАТО, ещё некоторые страны Африки и Азии.