Вологда, , 16:22 — REGNUM В Вологодской области регулировать обеспечение мобилизованных будет специальный представитель губернатора по вопросам прохождения службы в условиях специальной военной операции. О назначении на этот пост главы департамента соцзащиты Александра Ершова сегодня, 10 октября, объявил глава региона Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников Kremlin.ru

«В его задачи будет входить организация межведомственного взаимодействия и координация всех ветвей власти, в том числе государственных, региональных, муниципальных, силовых структур по рассмотрению всех вопросов, связанных с прохождением службы мобилизованными вологжанами, — отметил глава региона. — Люди, которые ушли из Вологодской области защищать нашу страну, должны ощущать заботу о них государства, региона, родной Вологодской области. Мы будем прилагать все усилия, чтобы они были обеспечены всем необходимым».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек. Большая часть из них уже отправилась к месту службы.