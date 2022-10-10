Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили принял прибывшую в Тбилиси коллегу из Индии Минакши Лехи. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На встрече стороны обсудили текущие вопросы отношений между Грузией и Индией. Особое внимание было уделено важности развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и гуманитарного направления», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что в Грузии созданы необходимые условия для обучения студентов из Индии. Также Лехи и Дарчиашвили обсудили развитие бизнес-связей между странами.

Напомним, в условиях антироссийских санкций, которые в том числе затрудняют использование иностранных портов для судов, везущих грузы в Россию, Грузия стала важным транспортным узлом. В частности, через её порты Индия начала поставлять свою продукцию в РФ.