Вашингтон, 10 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен осудила решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, назвав его «бесполезным и неразумным», сообщает 10 октября UPI.

Federalreserve Джанет Йеллен

Ранее 5 октября члены ОПЕК+ и союзники проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день, начиная с ноября.

«Я считаю решение ОПЕК бесполезным и неразумным — неизвестно, какое влияние оно окажет в конечном итоге, но безусловно, это то, что, на мой взгляд, не кажется целесообразным в тех обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся», — сказала Йеллен в интервью Financial Times.

Ранее глава американского минфина пожаловалась, что в стране по-прежнему наблюдаются «неприемлемо высокие темпы» роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признался, что не знает «безболезненных» способов одолеть инфляцию в стране. 22 сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что в Соединенных Штатах растет число лиц, подающих заявки на пособие по безработице.