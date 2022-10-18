Ярославль, 18 октября 2022, 13:30 — REGNUM Житель Ярославля не может подключить свой объект к электрическим сетям несмотря на договор и решения антимонопольной службы в свою пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославец Владимир Смирнов.
Супруга Владимира Смирнова купила в Ярославле здание площадью 100 квадратных метров на улице Выставочной. Собственник хотел провести там реконструкцию и создать производство строительных материалов — сэндвич-панелей. Новое предприятие позволило бы открыть до 20 новых рабочих мест. Но для этого помещение нужно присоединить к электрическим сетям. Договор с компанией «Россети Центр» был заключён ещё в марте 2021 года. Подключить здание к сетям должны были до 30 сентября того же года. Однако работы были не выполнены.
Собственник здания обратился в Федеральную антимонопольную службу. УФАС признало ПАО «Россети Центр» нарушившим закон и вынесло решение о наложении штрафе по статье «Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)». Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Но и после этого электричество на объекте не появилось.
В июле 2022 года после жалоб предпринимателей УФАС вынес представление компании «Россети Центр» — в течение месяца осуществить подключение помещения Смирновой к электросетям. Но и это решение было проигнорировано.
Сейчас предприниматель планирует обращаться в суд, чтобы принудить «Россети Центр» подключить объект к электорсетям.