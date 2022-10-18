Ярославль, , 13:30 — REGNUM Житель Ярославля не может подключить свой объект к электрическим сетям несмотря на договор и решения антимонопольной службы в свою пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославец Владимир Смирнов.

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Супруга Владимира Смирнова купила в Ярославле здание площадью 100 квадратных метров на улице Выставочной. Собственник хотел провести там реконструкцию и создать производство строительных материалов — сэндвич-панелей. Новое предприятие позволило бы открыть до 20 новых рабочих мест. Но для этого помещение нужно присоединить к электрическим сетям. Договор с компанией «Россети Центр» был заключён ещё в марте 2021 года. Подключить здание к сетям должны были до 30 сентября того же года. Однако работы были не выполнены.

«Наше помещение находится в ста метрах от подстанции. Согласно федеральному закону, нам всё должны были сделать. Мы, как положено, заключили договор. Технические условия составляли сами «Россети», но они же на них закрыли глаза. Говорят, что ничего не могут сделать из-за того, что проводить сети придётся через чужой частный участок. Но это всё отговорки», — рассказал Владимир Смирнов.

Собственник здания обратился в Федеральную антимонопольную службу. УФАС признало ПАО «Россети Центр» нарушившим закон и вынесло решение о наложении штрафе по статье «Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)». Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Но и после этого электричество на объекте не появилось.

В июле 2022 года после жалоб предпринимателей УФАС вынес представление компании «Россети Центр» — в течение месяца осуществить подключение помещения Смирновой к электросетям. Но и это решение было проигнорировано.

«Срок договора вышел больше года назад! Ничего не сделали! Я просто оказался в ловушке! Что мне то теперь делать? Ставить тепловую станцию? Гидроэлектростанцию? Эту компанию обязывают нас присоединять, но из-за отсутствия конкуренции они спокойно плюют на всех и вся», — высказал своё мнение Владимир Смирнов.

Сейчас предприниматель планирует обращаться в суд, чтобы принудить «Россети Центр» подключить объект к электорсетям.