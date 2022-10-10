Салехард, , 16:18 — REGNUM Новогоднее убранство Салехарда пройдёт экономно, без салютов и фейерверков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Дед Мороз и Снегурочка. Какой же Новый год без них Алексей Колчин © ИА REGNUM

Специалисты мэрии получили задание провести ревизию и подготовить к эксплуатации весь имеющийся новогодний реквизит — ёлки, гирлянды, светящиеся фигуры и инсталляции. В ноябре начнётся их монтаж и подготовка к запуску. Ёлки и новогодние инсталляции будут установлены до 15 декабря.

К празднику в Салехарде будут установлены пять ёлок: на улицах Маяковского, Чкалова и Деповской, а также на площадях у центра «Геолог» и арт-резиденции «Полярис». Отмечается, что прошлогодние композиции — снеговики с музыкальными инструментами, светящиеся шишки и медведи, входные группы, квартет снеговиков и другие новогодние украшения — будут радовать салехардцев и в наступающем 2023 году.

Напомним, ранее власти Салехарда намеревались потратить на иллюминацию к Новому году 30 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Ямала потратят на новую иллюминацию 30 млн рублей