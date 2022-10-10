10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, осудившего удары по инфраструктуре на территории б. УССР и пообещавшего киевскому режиму поддержку «столько, сколько потребуется».

Оксана Переможенко, , 16:49 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил удары по инфраструктуре на территории бывш. УССР и пообещал киевскому режиму поддержку «столько, сколько потребуется». Об этом генсек НАТО написал 10 октября в своем микроблоге в Тwitter после разговора с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поговорил с… Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на [территории бывш. УССР]. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный… народ [бывш. УССР]… столько, сколько потребуется», — отметил он.

Заявление Столтенберга не оставило равнодушным пользователей мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на избирательность генерального секретаря НАТО, который предпочитает не замечать преступлений киевского режима и которому было бы полезно вспомнить о преступлениях НАТО в других странах.

«Вот только не НАТО нас осуждать», — отреагировала Валерия Л.

«Избирательную по мирному населению бомбардировку Донецка, других городов и поселков ДНР и ЛНР, городов и поселков Курской, Белгородской, Брянской областей эта мразь не осуждает? Всё нормально?» — задался вопросом Андрей.

«А он не хочет осудить удар по мосту Крымскому или это другое?» — в свою очередь спросила Наталья.

«Пускай осуждают себя за бомбёжки Ирака, Сирии, Сербии и Вьетнама», — пишет Дарья.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А мост — это не «гражданская инфраструктура»?» — задал риторический вопрос один из участников обсуждения.

«Неизбирательные вы еще не видели. Это были избирательные…» — прокомментировала Nara.

«А про Белград они думали? Избирательно там было? Больницы, здания офисные с китайскими журналистами… это избирательно?..» — недоумевает Джон К.

«А они-то думали Владимир Владимирович и дальше будет прощать… А нет, получите, распишитесь», — добавила Наталья.

«А геноцид в Купянске он не хочет осудить?» — спросила Рина.

«Пусть это в Ливии, Ираке и Афганистане расскажут, там посмеются», — с сарказмом добавила Lubov D.

«Бомбежки НАТО Югославии были очень избирательными и миролюбивыми», — с сарказмом отметил Michael.

«Столтенберг выразил обеспокоенность», — комментирует Антизомби.

«В Югославии, видимо, были избирательные нападения и не ужасные?» — задался вопросом Лёха.

«Что там по Белграду в 1999-м, а, НАТО? Кого осудили, кого посадили?» — написал еще один участник обсуждения.

«А в Югославии ракеты с обедненным ураном были превосходные и ласковые?» — отреагировал Oleg P.

«То ли дело прицельные ковровые бомбардировки Ливии и Сирии», — подытожила Аленка.