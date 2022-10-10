Москва, , 16:12 — REGNUM В восьмом пакете санкций Евросоюз узаконил вторичные санкции в отношении тех партнеров России, которые продолжат или собираются сотрудничать с российскими санкционными субъектами, либо с продукцией, которая попадала в санкционный список. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе круглого стола в Совфеде.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь я просто всех призываю быть максимально аккуратными чтобы не навредить нашему же бизнесу и не навредить нашим партнерам, которые готовы и хотят с нами работать. Такие есть по всему миру и, в том числе, в том же Евросоюзе», — сказал Чекушов.

Напомним, ранее, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде назвали бесплодными попытки вытеснить Россию из мировой экономики

Читайте развитие сюжета: В Минпромторге считают, что бизнес РФ переориентировался на новые рынки