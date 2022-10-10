Кишинёв, , 16:12 — REGNUM Снос правоохранителями части палаток, установленных протестующими в Кишинёве, свидетельствует о том, что президент Молдавии Майя Санду боится протестов. Это заявление разместил 10 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Шор» Илан Шор.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«У Майи с нервами всё плохо. Майя это знает и жутко боится протестов, её это очень пугает. После каждого протеста она пьёт или валерьянку, или вино в больших количествах. В этот раз, видимо, было и то, и другое, потому что применять дубинку против собственного народа, который просит всего лишь лучшей жизни», — заявил Шор.

По его мнению, снос палаток был акцией устрашения в отношении протестующих. Лидер партии уверен, что оснований для этого не было. Он также заявил, что такие действия не запугают протестующих.

«Протесты будут усиливаться в разы, это я вам обещаю», — добавил политик.

Он призвал Санду «улететь» из страны, иначе дальше будет только хуже.

Напомним, протестная акция, организованная в Кишинёве партией «Шор», продолжается с 18 сентября. Протестующие требуют отставки президента и правительства. 10 октября сотрудники полиции убрали палатки, которые стояли на проспекте в правительственном квартале. Палатки, разбитые на газонах остались.

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