Анкара, , 16:09 — REGNUM Здравомыслие отсутствует у Запада в подходе к проблеме, связанной с б. УССР. Ситуацию на территории б. УССР на Западе оценили неверно, что проявляет себя в различных сферах, заявил 10 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган World Economic Forum

Оценивая ситуацию в геополитическом ключе, глава Турции сказал, что кризис охватывает и Запад — не только страны Азии и Африки.

Упомянув проблему продовольственной безопасности и энергетики, турецкий лидер сослался на обсуждения лидеров ЕС в Праге. Европейцы опасаются зимы, а вот у Турции «нет такой проблемы», отмечает Эрдоган в контексте того, что Анкара оценила ситуацию более здраво.

Что же касается западных стран, они, как видно, «не оценили события между Россией» и Киевом «с точки зрения здравого смысла», а затем добавил: «В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения».

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