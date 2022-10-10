Кабул, , 16:07 — REGNUM Одновременно с повышением цен на внутреннем рынке на овощи, в том числе лук и помидоры, в Пакистан ежедневно ввозится из Афганистана около 400 грузовиков с этими овощами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Овощи (сс)Simm

Мухаммад Садик, специальный представитель Пакистана в Афганистане, объявил об увеличении количества импорта овощей в эту страну, опубликовав твит.

По его словам, афганские крестьяне получат от этой сделки «значительную прибыль», так как в Афганистане имел место избыток производства. Мохаммад Садик сказал, что следует поощрять этот процесс.

Между тем, по словам ряда граждан Афганистана, цены на помидоры и лук на внутреннем рынке страны продолжают расти день ото дня.

Согласно информации, в настоящее время на внутреннем рынке мешок лука продаётся за 200 афгани, а одна мешок помидоров — за 400 афгани.

Ранее пакистанская газета Dan Chap сообщила, что из-за стремления афганских бизнесменов к долларовым сделкам и отсутствия достаточного количества долларов в Пакистане пакистанские импортёры обратились к серым рынкам и нелегальным способам покупки афганской продукции.