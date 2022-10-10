Североморск, Мурманская область, , 16:05 — REGNUM Корабли Северного флота ВМФ России прибыли в Североморск, завершив большой морской поход. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Арктика М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

«Сегодня в главную базу Северного флота — Североморск прибыли большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Иван Грен», а также большой морской танкер «Сергей Осипов», принимавшие участие в очередном арктическом походе под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева», — сообщили в пресс-службе.

Арктический поход продолжался два месяца. За это время экипажи кораблей отработали задачи по обороне островов и материкового побережья от высадки десанта вероятного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, морской поход кораблей Северного флота был призван поддержать военнослужащих, сражающихся с киевскими нацистами на воссоединившихся с Россией территориях б. УССР