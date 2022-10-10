Москва, 10 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Снижению мировых цен на сахар во многом способствовало ослабление бразильского реала к доллару, а на молочную продукцию — ослабление евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

(сс)ring Сахар

«Кроме этого, цены на сельскохозяйственные товары зависят от расходов на удобрения и ветпрепараты, топливо, энергоресурсы, рабочую силу, дефицит которой остро ощущают во многих странах, транспортировку и логистику, которые резко выросли в период пандемии. Все эти затраты продолжают расти, — уточнила она. — Снижение цен на ряд видов продовольствия вызвано снижением платежеспособного спроса. Сохраняются высокие геополитические риски. Действия государств неминуемо отражаются на мировых ценах продовольствия. Так, изменение экспортной политики Индии — основной драйвер роста мировых цен на рис в сентябре. Высока неопределенность и с поставками пшеницы на мировой рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индексы продовольственных цен ФАО, несмотря на их снижение в течение последних месяцев, в октябре остаются на 5,5% выше уровня аналогичного периода 2021 года.