Москва, 10 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Уголовное дело будет возбуждено по фактам убийств мирных жителей в городе Купянске Харьковской области. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 10 октября пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Ранее в соцсетях появились кадры из Купянска с телами мирных жителей. Убитых людей со связанными руками сбрасывали в яму.

«Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Бывший командир нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин утверждает, что с людьми расправились российские военные. Однако видео было снято днём 9 октября, когда Купянск находился под контролем ВСУ.

«Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — подчеркнули в СКР.

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