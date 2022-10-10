Заветинский район, Ростовская область, 10 октября 2022, 16:58 — REGNUM В Заветинском районе Ростовской области местные жители обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата.

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Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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Предположительно, утром 10 октября части беспилотника или ракеты упали в поле неподалёку от села Заветное. На месте происшествия загорелась сухая трава, пишет телеграм-канал Baza. Очевидцы вызвали спасателей.

Официального подтверждения или опровержения этой информации ИА REGNUM не располагает.