Заветинский район, Ростовская область, 10 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Заветинском районе Ростовской области местные жители обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

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Предположительно, утром 10 октября части беспилотника или ракеты упали в поле неподалёку от села Заветное. На месте происшествия загорелась сухая трава, пишет телеграм-канал Baza. Очевидцы вызвали спасателей.

Официального подтверждения или опровержения этой информацииИА REGNUM не располагает.