В Ростовской области нашли обломки летательного аппарата — СМИ
Заветинский район, Ростовская область, 10 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Заветинском районе Ростовской области местные жители обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата.
Черкасский Андрей ИА REGNUM
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Предположительно, утром 10 октября части беспилотника или ракеты упали в поле неподалёку от села Заветное. На месте происшествия загорелась сухая трава, пишет телеграм-канал Baza. Очевидцы вызвали спасателей.
Официального подтверждения или опровержения этой информацииИА REGNUM не располагает.